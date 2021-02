Doria anuncia suspensão de medidas restritivas aos finais de semana

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou a suspensão das medidas restritivas que obrigavam o comércio não essencial a ficar fechado aos finais de semana. Segundo o tucano, isso foi possível graças à “redução do número de novos casos, internações e óbitos em decorrência da Covid-19”.

“Lembro também que nesta sexta-feira, haverá a reclassificação do Plano SP. Agradeço a todos empreendedores e a população em geral pelo esforço durante esses dias para frear o avanço da pandemia. As medidas adotadas foram fundamentais para evitar o colapso do sistema de saúde.”

A decisão de Doria, de colocar todo o Estado na fase vermelha de restrições aos finais de semana e após as 20h nos demais dias, foi anunciada no dia 22 de janeiro e, na prática, valeu apenas para o final de semana dos dias 30 e 31 de janeiro.