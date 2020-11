Doria após autorização da Anvisa: ‘Coronavac é segura’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comentou no Twitter nesta tarde de quarta, 11, a autorização da Anvisa para retomada dos testes com a vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

“A Coronavac é segura, como já ficou comprovado nos testes feitos até aqui”, comemorou o tucano.

O estudo havia sido suspenso na segunda-feira, 9, por causa da ocorrência de um evento adverso grave em um dos voluntários da pesquisa. Segundo fontes do estudo, o evento adverso foi a morte de um homem de 32 anos, com suicídio como causa provável.