Doria apresenta a prefeitos detalhes do plano estadual de vacinação

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vai se reunir virtualmente nesta quarta-feira, 6, com os 645 prefeitos recém-empossados para, entre outros assuntos, apresentar o plano estadual de vacinação contra a covid-19, previsto para começar no próximo dia 25.

Outro dos tópicos que serão abordados por Doria na reunião será a política econômica do Estado. Além dos prefeitos, o evento terá a participação da primeira-dama, Bia Doria, de secretários estaduais e membros do Centro de Contingência do Coronavírus.

A promessa do governo paulista é de apresentar amanhã o pedido para o uso da vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, à Anvisa.

Ontem, Estado registrou 47.222 óbitos, sendo 334 só nas últimas 24h, e 1.486.551 casos confirmados do novo coronavírus, desses, 12.881 foram novos registros. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.324.431 pessoas estão recuperadas, sendo que 158.298 foram internadas e tiveram alta hospitalar.