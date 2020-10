Doria avisa que vacina será obrigatória em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria, deu uma declaração que deixou em polvorosa os seguidores de movimentos antivacinas. O tucano disse que a vacinação no Estado será obrigatória e que poderá implementar sanções para quem não quiser se imunizar contra o coronavírus. A terceira fase de testes na vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com a China, deve terminar neste final de semana. Doria deverá se reunir com autoridades federais na próxima quarta-feira, 21, para mostrar os resultados.

“Será que, agora que tem a vacina, o governo federal vai negá-la aos brasileiros que precisam? No que depender do governo de São Paulo, não, mas vamos ao entendimento no dia 21, com o ministro e com a Anvisa, conscientes de que lá estão pessoas também conscientes e que terão visão republicana, científica e técnica nesse assunto e não vão politizar a vacina e nem fazer a guerra da vacina”, disse o governador paulista.