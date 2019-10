Doria: ‘BolsoDoria foi campanha’

Equipe BR Político

Depois de afirmar que nunca foi bolsonarista, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o slogan “BolsoDoria” ficou lá em 2018. “‘BolsoDoria’ foi campanha. Campanha já acabou, agora estamos cuidando de gestão”, disse o governador, segundo o Broadcast Político.

Em entrevista à Globonews nesta semana, o governador também já havia negado sua aproximação com o bolsonarismo. “Nunca fui bolsonarista. O ‘BolsoDoria’ não fui eu que criei. Esse movimento nasceu no interior de São Paulo, mas eu incorporei. Eu jamais votaria no Fernando Haddad. Naquelas circunstâncias, uma eleição em que eu enfrentava todos os partidos de esquerda e até parte do meu partido, com Bolsonaro contra essa esquerda, qual era meu caminho?”

Apesar de algumas críticas recentes a Bolsonaro, Doria também negou que haja um afastamento entre o Planalto e o governo estadual. O governador fez a afirmação quando questionado se possíveis atritos poderiam influenciar no andamento de projetos que contam com o apoio da União, como a ligação entre a Linha-13 e os terminais do Aeroporto de Guarulhos.