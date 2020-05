Doria: ‘ Bolsonaro mais uma vez revela seu desapreço pela democracia’

Depois de o presidente Jair Bolsonaro ter participado de mais um protesto contra os outros Poderes e em seu próprio apoio, em Brasília, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou o Twitter para dizer que o presidente, “mais uma vez revela seu desapreço pela democracia, desprezo pelo Legislativo, menosprezo pelo Judiciário e intolerância com a imprensa”, escreveu na noite de domingo, 3.

Foi na manifestação em frente ao Palácio do Planalto que profissionais de imprensa do Estadão foram agredidos por manifestantes bolsonaristas, na tarde de ontem.

“Além de não admitir o contraditório, ainda estimula o povo do seu país na desobediência à saúde e à medicina. O que afronta o direito à vida. Inimaginável um presidente do Brasil sendo um exemplo do mal e conspirador contra a democracia”, disse Doria.