Doria: ‘Bolsonaro não vai esquecer dessa eleição’

Marcelo de Moraes

O governador de São Paulo, João Doria, comemorou o desempenho do PSDB nas eleições municipais, especialmente na disputa paulistana, na qual o prefeito Bruno Covas terminou o primeiro turno na liderança. O bom resultado dos tucanos, que já ganharam duas capitais no primeiro turno (Natal e Palmas), contrasta com a situação de Jair Bolsonaro, que perdeu quase todas as apostas políticas que bancou.

“Bolsonaro não vai esquecer dessa eleição”, disse Doria ao BRPolítico nesta segunda-feira, 16, ao analisar o resultado das eleições municipais.

Bolsonaro sofreu, pelo menos, duas derrotas expressivas. Em São Paulo, Celso Russomanno (Republicanos) passou a derreter assim que sua candidatura se associou ao presidente. Terminou numa modestíssima quarta colocação. Em Recife, a Delegada Patrícia Domingos (Podemos) chegou a participar de lives ao lado do presidente, mas não decolou, também terminando em quarto. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) ainda conseguiu chegar ao segundo turno, mas com grande desvantagem para Eduardo Paes (DEM).

Doria aposta, agora, que Bruno Covas vai confirmar seu favoritismo e derrotar Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno.

“Em São Paulo, Bruno Covas será reeleito. Em São Paulo, vencemos os radicais da extrema-direita. E agora vamos vencer os radicais da extrema-esquerda”, afirmou Doria ao BRP.