Doria chama manifestantes de ‘amigos do vírus e inimigos da vida’

Depois de dois dias seguidos, em meio à pandemia do novo coronavírus, de atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na Capital paulista, o tucano afirmou nesta quarta-feira, 22, que os manifestantes se comportaram como “defensores e amigos do vírus e inimigos da vida”. O comentário foi feito por Doria durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

“Insistiram em fazer manifestações como se estivessem imunes”, disse Doria. Estimulados pelo presidente Bolsonaro, manifestantes foram às ruas no final de semana em apoio ao governo federal e contra o isolamento social. Trecho de um quarteirão da Avenida Paulista chegou a ser fechado pelos bolsonaristas. “Não sejam irresponsáveis”, recomendou Doria, que sugeriu que as próximas manifestações contra o governo do Estado sejam feitas pela internet.