Doria cobra governo por programa para micro e pequenas empresas

O governador de São Paulo, João Doria, fez um apelo para que o governo federal destrave os recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 1, no Palácio dos Bandeirantes. “Isso está com o ministro Paulo Guedes. Peço ao ministro que retome o programa”, disse. “Esse segmento da economia é o que mais sofre diante desta prolongada pandemia”, justificou.

O pedido veio depois de um elogio do governador ao que chamou de “bom diálogo entre o Legislativo federal e o Executivo” pelo anúncio da prorrogação do auxílio emergencial feito pelo presidente Jair Bolsonaro na terça. Junto à renovação do benefício por mais dois meses no mesmo valor de R$ 600, algo a que o governo resistia até então, o presidente fez um aceno aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e convidou os parlamentares a participar de sua próxima viagem.