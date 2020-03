Doria comemora aprovação de PEC da Previdência e critica ‘vandalismo’

Equipe BR Político

Depois de uma votação tumultuada da reforma da Previdência estadual com protestos de servidores na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o governador João Doria comemorou pelo Twitter a aprovação da PEC em segundo turno e criticou manifestantes. “Não posso deixar de registrar meu repúdio aos atos de vandalismo presenciados durante a votação, dentro e fora da Alesp. Depredação do patrimônio público, intimidação aos parlamentares, agressão a policiais e desrespeito à democracia”, afirmou pela rede social.

Dia histórico para São Paulo. A Reforma da Previdência foi aprovada na ALESP por 59 votos. Parabéns aos deputados que aprovaram essa medida que iguala as regras dos servidores públicos do Estado aos servidores federais. — João Doria (@jdoriajr) March 3, 2020

Não posso deixar de registrar meu repúdio aos atos de vandalismo presenciados durante a votação, dentro e fora da Alesp. Depredação do patrimônio público, intimidação aos parlamentares, agressão a policiais e desrespeito à democracia. — João Doria (@jdoriajr) March 3, 2020

A reforma da Previdência paulista foi aprovada por 59 votos a 32 na Alesp em sessão extraordinária na manhã desta terça-feira, 3. Enquanto os deputados votavam, protestos de servidores ocorriam nos corredores e do lado de fora do prédio da assembleia.

Servidores tentaram invadir o plenário da Casa, que estava com portas fechadas, informa reportagem do Estadão. Um grupo de pessoas tentou arrombar uma das portas de acesso às galerias e a Polícia Militar reagiu com gás de pimenta. No fim da manhã, para tentar dispersar manifestantes na frente do prédio, a polícia jogou pelo menos duas bombas de efeito moral.