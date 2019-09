Marcelo de Moraes

O governador de São Paulo, João Doria, disse ao BRPolítico que concorda com a visão do ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende a venda de todas as estatais. O ministro reforçou essa posição em entrevista publicada nesta segunda, 9, ao Valor.

“Sou a favor da desestatização. Menos governo e mais privado. Portanto, concordo com o ministro Paulo Guedes”, afirmou Doria.