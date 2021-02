Doria confirma convite a Maia para entrar no PSDB: ‘Vai analisar’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 8, que convidou o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a se filiar ao PSDB. Segundo o tucano, os dois se reuniram ontem e o parlamentar ficou de analisar a proposta feita pelo governador.

Em entrevista ao Valor Econômico, Maia confirmou que irá pedir sua desfiliação do DEM ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas não deu detalhes sobre seu futuro partidário. “Estarei num partido que será de oposição ao presidente Bolsonaro”, disse.

O desembarque de Maia ocorre após o parlamentar acusar o presidente nacional do DEM, ACM Neto, de “traição” pela decisão do partido de abandonar o bloco de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pelo comando da Câmara, vencida pelo candidato governista Arthur Lira (PP-AL).

“Confirmo que ontem, recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia em minha residência, eu o convidei para integrar o PSDB. Ele vai analisar, não é uma decisão que ele vai tomar de imediato, mas vai analisar. O que ficou claro para mim, dado as informações que ele colocou, é que ele deixará o DEM. Diante dessa manifestação pública dele e reafirmada ontem, eu o convidei para integrar o PSDB. Nos próximos dias ou nas próximas semanas teremos a posição do deputado”, afirmou Doria, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

O governador disse ainda que o mesmo convite foi feito para seu vice, Rodrigo Garcia, que também é filiado ao DEM.