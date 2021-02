Doria confirma doação de 50 mil doses de vacina ao Amazonas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou atrás, nesta quinta-feira, 11, e afirmou que vai manter o envio de 50 mil doses de Coronavac ao Amazonas. Ontem, o governo havia decidido suspender a doação das vacinas por falta de “planejamento” e “controle” da vacinação no Estado.

Pelo Twitter, o tucano ainda disse que o montante representa uma doação do Estado ao Amazonas, uma vez as 50 mil doses “não sairão da entrega destinada ao Ministério da Saúde”.

O envio das vacinas começará a ser feito no final do mês, afirmou.

“Com a garantia das autoridades do Amazonas de que as vacinas vão chegar até quem mais precisa, o Governo de SP começa a enviar no final deste mês, de forma escalonada, lotes da vacina do Butantan contra Covid-19, até chegar a 50 mil doses”, escreveu Doria.

E seguiu: “Ressalto que essas vacinas não sairão da entrega destinada ao Ministério da Saúde. E sim representam uma doação de São Paulo ao povo do Amazonas. São Paulo está ao lado do Brasil para vencer a pandemia”.