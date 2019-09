Doria contrariado sobre Aécio: ‘O PSDB escolheu o lado errado’

Equipe BR Político

Principal nome do PSDB a defender a expulsão do deputado Aécio Neves (MG) do partido, ainda que tenha sugerido a opção de o parlamentar fazer sua defesa fora do partido para depois, dependendo da Justiça, voltar à legenda, o governador João Doria só lamentou pelo Twitter nesta noite de quarta, 21, a decisão da Executiva Nacional do PSDB de rejeitar o pedido pela saída do ex-presidenciável, réu na Lava Jato, do tucanato.