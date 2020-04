Doria conversa com prefeitos sobre flexibilização da quarentena

Mesmo com o recorde de mortos sendo atingido em São Paulo nesta terça-feira, 28, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), conversou com prefeitos sobre a reabertura da economia. Em videoconferência, o tucano apresentou para 31 prefeitos os principais aspectos da flexibilização das medidas de isolamento social. “O isolamento social é fundamental. Cidades que estão mantendo o índice entre 60% e 70% serão cidades com mais oportunidades de flexibilização do que aquelas que não estão tendo o mesmo desempenho”, declarou o governador. Na capital, o índice de isolamento foi de 48% na última segunda-feira, 27.