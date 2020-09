Doria cumprimenta Bolsonaro por efetivação de Pazuello na Saúde

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), elogiou, nesta quarta-feira, 16, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de efetivar o general Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. O tucano, enfatizou o raro elogio ao presidente. “Quero cumprimentar a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Vou repetir para que não tenha dúvida, quero cumprimentar a decisão do presidente Jair Bolsonaro em efetivar Eduardo Pazuello como ministro da Saúde a partir da data de hoje”, disse durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Pazuello esteve como ministro interino desde a saída de Nelson Teich do cargo, há quatro meses. Ele ainda é general da ativa, mas como mostrou o Estadão em julho, militares se incomodam com o fato de um oficial estar atuando diretamente no governo federal.

“Eu tenho dito e repetido aqui que Eduardo Pazuello tem sido correto com a Saúde em São Paulo. Pelas informações que tenho dos governadores com quem compartilho informações diariamente, tem sido correto também com outros Estados”, disse o governador.

Pazuello será empossado ministro titular em cerimônia marcada para às 17h de hoje no Palácio do Planalto.