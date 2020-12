Doria dá resposta a Bolsonaro e lança ‘Ceagesp digital’

João Doria (PSDB), adversário político favorito de Jair Bolsonaro nos últimos tempos, respondeu à visita do presidente da República ao Ceagesp, onde inaugurou um relógio e prometeu não privatizar a companhia. O tucano lançou um “Ceagesp digital”, com objetivo de conectar produtores e consumidores. O anúncio do “Agro SP” foi feito nesta quinta-feira, em parceria com cooperativas paulistas e a Associação Paulista de Supermercados.

Bolsonaro esteve na capital paulista na última terça-feira. Reunindo uma pequena multidão, contrariando as medidas de distanciamento social, ele prometeu que não irá privatizar o Ceagesp, apesar da companhia fazer parte do plano de privatizações do governo.