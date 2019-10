Doria de olho em rebeldes do PSL?

Equipe BR Político

João Doria estaria de olho em possíveis nomes rebeldes do PSL para integrar os quadros do PSDB. Assim como foi com Alexandre Frota, o governador de São Paulo não descarta convidar parlamentares insatisfeitos com o rumo da legenda para integrarem o ninho tucano. “O PSDB é um partido muito aberto àqueles que tem as convicções liberais. Hoje é um partido pró-mercado, que luta pela desestatização e pelo país. Aqueles que se sentirem bem dentro desta atmosfera liberal serão sempre bem considerados”, disse durante visita à Feira Internacional do Transporte Rodoviário de Carga .