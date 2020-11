Doria: ‘Democracia venceu os conspiradores’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o “extremismo perdeu” na eleição municipal nesta segunda-feira, 16. “A nossa democracia tantas vezes atacada nos últimos meses por extremistas mostrou ontem a sua vitalidade. A democracia venceu os conspiradores”, disse em coletiva no Palácio dos Bandeirantes. “A democracia venceu e o extremismo perdeu”, afirmou.

Doria também criticou grupos que usam o atraso na divulgação dos resultados no domingo, causado por uma falha técnica no supercomputador do TSE para questionar a confiabilidade do sistema eleitoral e suscitar teorias conspiratórias de fraude eleitoral.

“Quero reafirmar minha confiança na Justiça Eleitoral, seja no Estado de São Paulo, seja no âmbito nacional. Os problema técnicos na totalização dos votos foram superados e o Brasil tem um sistema eleitoral seguro, moderno e eficiente”, disse. “Não há razões até aqui para duvidar da eficiência e da inviolabilidade do sistema eleitoral eletrônico no Brasil. Os propagadores de fake news não os mesmos que procuram falsear a verdade e formular acusações contra a legitimidade da eleição e dos seus eleitos”, terminou.