Doria desafia Bolsonaro: ‘Façamos novas eleições’

Eventual presidenciável em 2022, o governador João Doria (PSDB) tem a solução para o cenário de fraude nas eleições de 2018 levantado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas sem apresentar provas. “Se o presidente não confia na sua própria eleição, ele que participe de outra. Antecipemos as eleições, façamos as eleições para presidente da República junto com as eleições de prefeitos e vereadores. Se ele acredita que ela foi fraudada, que se submeta a nova eleição ou obedeça as regras. As regras estão claras”, afirmou Doria. A tese foi contestada, ainda que de forma suave, pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O governador de São Paulo também voltou a condenar o apoio que o presidente tem dado aos atos marcados para domingo, 15, insuflados por vídeo disparado pelo próprio Bolsonaro, conforme revelou o BRP.