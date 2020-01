Doria deseja sorte para nova secretária de Bolsonaro

Gustavo Zucchi

Diretamente da Suíça, onde participa do Fórum Econômico de Davos, o governador de São Paulo, João Doria, mandou os cumprimentos para a nova secretária da Cultura de Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte. O tucano, que é um possível adversário de Bolsonaro na eleição de 2022, desejou “boa sorte” para sua “amiga”, que, segundo ele, terá a missão de “pacificar, proteger e promover a cultura em nosso País”.

Regina Duarte assume a pasta no lugar de Roberto Alvim, que foi exonerado do cargo após divulgar um vídeo no qual “copiava” partes do discurso do ministro da Propaganda de Adolg Hitler, o nazista Joseph Gobbels.