Doria diz estar recuperado da covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 21, que ele e a primeira-dama do Estado, Bia Doria, estão recuperados da covid-19. O tucano, que encerra hoje o isolamento de dez dias, definiu a experiência como “muito rude”.

“Hoje, ao final da manhã, recebi a boa notícia do Hospital Sírio Libanês. Exames feitos ontem a tarde por mim e Bia, minha esposa, felizmente recebemos a notícia de que estamos bem. Cumprimos isolamento de dez dias e já não temos mais a covid-19″, disse, durante entrevista coletiva, via videoconferência, no Palácio dos Bandeirantes.

O casal foi diagnosticado com covid-19 no último dia 12 de agosto.”Uma experiência difícil, ainda que de forma assintomática, mas muito rude. Não é uma boa sensação você dormir imaginando que ao longo da noite pode ter alguma circunstância que leve você ao agravamento da sua situação. Por isso, volto a recomendar a todos que, por favor, tomem cuidado, usem máscara ao sair de suas casas, façam o afastamento social de 1,5 metro”, disse.