Doria diz que Bolsonaro foi ‘leviano’ em ataques contra petista

Em sua passagem pela Marquês de Sapucaí, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro contra Rui Costa (PT), atual governador da Bahia. O tucano disse ao Estadão que Bolsonaro cometeu uma “leviandade” ao atacar Costa pela atuação da policia militar do Estado na morte do miliciano Adriano da Nóbrega.

Disse ainda que Bolsonaro está “obcecado” com a morte do “Capitão Adriano” e por isso insinuou que o governador baiano teria ordenado uma espécie de “queima de arquivo”. “O presidente, com as agressões que faz, o emparedamento dos governadores no caso do ICMS, as agressões muito injustas ao governador Rui Costa, faz com que os governadores fiquem unidos em torno da democracia e do pacto federativo”, disse.