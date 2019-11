Doria diz que brasileiro vai votar em 2022 ‘em gestão’

Equipe BR Político

Assim como Jair Bolsonaro e Luciano Huck, o governador João Doria (PSDB) também engordou as reações da classe política com relação à soltura de Lula na sexta, 8, após ficar preso por 580 dias. O tucano diz não acreditar tanto em polarização entre um candidato de esquerda e outro de direita na próxima eleição de 2022. Segundo ele, o brasileiro vai votar “em gestão”. Gestão foi uma das plataformas eleitorais das campanhas municipal e estadual do tucano. Em 2018, o centro, representando por seu partido, foi mal-sucedido na disputa nacional.

“Os brasileiros em 2022 vão votar em gestão, em quem terá equilíbrio, capacidade de gestão, de resolutividade dos problemas, de suportar pressão e de conduzir o Brasil para um clima sereno de crescimento econômico. Não vai ser o Fla- Flu da última eleição. Eu espero isso, pelo menos”, afirmou à rádio Bandeirantes nesta manhã de segunda, 11. Segundo O Globo, Doria não vai entrar na briga que porventura o PT de Lula e o presidente Jair Bolsonaro possam travar doravante.