Doria diz que cenas de violência da PM contra mulher ‘causam repulsa’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse no final da noite de domingo, 12, que as cenas da violência da Polícia Militar contra uma mulher em Parelheiros “causam repulsa”. As imagens foram exibidas ontem pelo Fantástico e mostram um policial pisando no pescoço de uma mulher negra.

“Os policiais militares que agrediram uma mulher em Parelheiros, na Capital de SP, já foram afastados e responderão a inquérito. As cenas exibidas no Fantástico causam repulsa. Inaceitável a conduta de violência desnecessária de alguns policiais. Não honram a qualidade da PM de SP”, escreveu Doria em mensagem publicada no Twitter.