Doria afirma que doses da Coronavac chegam em uma semana

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 26, que as 6 milhões de doses encomendadas da China e com importação aprovada pela Anvisa da Coronavac devem chegar até a semana que vem. A aplicação da vacina, no entanto, ainda depende da finalização do estudo e da aprovação posterior pela Agência.

O governo do Estado ainda aguarda a liberação pela Anvisa da importação dos insumos para produzir as outras 40 milhões de doses do imunizante. A demora na aprovação tem sido objeto de reclamações e pressão pelo Instituto Butantan, que desenvolve a vacina junto à chinesa Sinovac e será responsável pela produção no Brasil. Na semana passada, a Agência afirmou que daria uma resposta sobre o assunto em cinco dias úteis.

Em coletiva, Doria voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro pelos ataques à Coronavac e negativa em colocar o imunizante no plano nacional. O governador disse que gostaria que o presidente tivesse “outro comportamento”. “Não me parece nem justo, nem correto, nem uma posição humanitária. E lamento que alguns membros do governo federal ainda adotem essa postura lamentável”, disse.