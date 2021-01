Doria diz que enviará doses diretamente para Manaus: ‘Não confio no ministério’

Com a “guerra das vacinas” ganhando novos contornos com o início da vacinação, João Doria (PSDB) parece disposto a assumir de vez a coordenação da imunização. Com Eduardo Pazuello, em coletiva simultânea, reclamando da postura do tucano, Doria disse que “não confia” no Ministério da Saúde. E que por isso deverá enviar diretamente para Manaus cerca de 50 mil doses, destinadas a imunizar os profissionais de Saúde da capital amazonense.

A desconfiança fará também com que São Paulo segure as doses que são destinadas para sua própria população. Segundo Doria, ele entregará ao Ministério 4.636.936 doses, ficando para seu Estado 1.357.940 vacinas.