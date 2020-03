Doria diz que foi ‘respeitoso’ com Bolsonaro

Alçado a posição de antagonista de Jair Bolsonaro em meio a crise do coronavírus, o governador de São Paulo, João Doria, disse que não faltou com respeito no debate que teve nesta quarta-feira, 25, com Jair Bolsonaro. Em reunião com o presidente, Doria manifestou indignação com o pronunciamento presidencial feito na noite de terça-feira, no qual Bolsonaro pedia o fim das medidas de isolamento social. “O presidente se reuniu com os governadores e não teve a delicadeza de dizer o que falaria na televisão”, disse. “Eu fui respeitoso, só registrei minha posição contrária aos termos utilizados em rede nacional.”