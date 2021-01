Doria diz que invasão nos EUA é ‘alerta para o Brasil’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a invasão do Capitólio americano por extremistas apoiadores do presidente Donald Trump durante a sessão de certificação da eleição do democrata Joe Biden é um “alerta para o Brasil”.

O tucano classificou a ação como “uma afronta à democracia” e disse que no Brasil há uma minoria “que flerta com o autoritarismo e fanatismo”. De acordo com a rede americana CNN, ao menos quatro pessoas morreram e 14 policiais ficaram feridos nos confrontos.

“A invasão do Capitólio chocou o mundo. Cenas de vandalismo e barbárie de extremistas, que não aceitam a derrota. Uma afronta à democracia. Alerta para o Brasil, onde minoria que flerta com o autoritarismo e fanatismo tenta enfraquecer as instituições e ameaçar o Estado de Direito”, escreveu Doria no Twitter.