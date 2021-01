Doria diz que irá entregar CoronaVac para Ministério da Saúde

Com a iminente aprovação do uso emergencial da CoronaVac, o governador de São Paulo, João Doria, avisou que entregará para o Ministério da Saúde as doses da vacina. “Determinei que tão logo a Anvisa aprove o uso emergencial da Vacina do Butantan, o Instituto Butantan entregue imediatamente as vacinas ao Ministério da Saúde para que sejam distribuídas a SP, DF e todos os estados brasileiros”, disse Doria.

Com problemas na importação da vacina da AstraZeneca produzida na Índia, a CoronaVac se tornou a melhor opção para iniciar o mais rápido possível a campanha de vacinação brasileira. No final da última semana, o Ministério da Saúde encaminhou um ofício do Instituto Butantã requisitando as 6 milhões de doses cujo auxílio emergencial foi pedido para a Anvisa.