Doria diz que saída de Mandetta seria um ‘desastre’

Na avaliação do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), seria um “desastre” e “um risco para a saúde pública do País” o possível desligamento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Haverá o risco de não mais termos uma orientação técnica, baseada e fundamentada na saúde e na medicina, sim uma orientação política e ideológica”, disse o governador durante entrevista coletiva, nesta quarta-feira, 15.

Doria também lamentou o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. “Perdemos um guerreiro que tem ajudado a saúde pública brasileira”, disse.