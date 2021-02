Doria diz que vai ao STF contra leitos desativados em SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 5, que o governo federal desativou mais de 3 mil leitos de UTI que estavam sendo destinados a pacientes com covid-19 no Estado. “Em plena pandemia, numa das fases mais difíceis da 2ª onda, desabilitou 3.258 leitos. Houve drástica redução de leitos financiados pelo Ministério da Saúde”, afirmou o tucano, que disse ainda que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para “judicializar” a questão.

Na avaliação do tucano, a decisão foi política. “O SUS é conquista de todos os brasileiros. O Ministério da Saúde quebra o pacto federativo ao impor a São Paulo desabilitação de leitos e estabelece claramente viés político no comportamento do Ministério da Saúde, no enfrentamento de uma crise de saúde como essa. Temos informações que em outros Estados o viés político está sendo aplicado pelo Ministério para outros governos. É gravíssimo isso. É avançar dentro de política de ordem ideológica no tema da saúde, mais do que aquilo de errado que já se fez pelo Ministério”, disse.’

“Em desacordo ao pacto federativo, o Ministério da Saúde reduziu os investimentos e recursos nos leitos de covid em todo o País. São os leitos que nós chamamos de habilitados. Dos quase 5 mil leitos ativos em São Paulo, apenas 564 leitos foram habilitados, 11% do nosso total. Outros 3.258 foram simplesmente desabilitados em plena pandemia”, disse o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn.

Seringas e agulhas

O secretário afirmou ainda que o governo federal não enviou aos Estados as seringas e agulhas necessárias para dar continuidade à imunização. “As agulhas e seringas que foram solicitadas ao Ministério da Saúde para continuidade do programa de imunização nacional no Estado ainda não foram enviadas, mesmo através de reinternados ofícios enviados desde o dia 26 de janeiro”, afirmou.

“Das 15 milhões de seringas e agulhas que deveriam ser distribuídas para todos os Estados – que também não o foram – SP solicitou a sua parte, 3,4 milhões não vieram e sequer estão provisionadas”, reclamou.

Até esta sexta, o Estado registra 1.833.163 casos confirmados de covid-19 e 54.324 mortes em decorrência da doença. Nas últimas 24, foram 12222 novos casos e 327 novos óbitos.