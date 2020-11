Doria diz que vitória de Biden será ‘muito boa’ para SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 5, que a possível vitória do Joe Biden na eleição presidencial americana será “muito boa” para o Estado. O comentário foi feito na esteira da afirmação de que se o democrata sair vencedor do pleito, que ainda está em apuração, será positivo para o Mercosul, Argentina e Brasil.

“Os Estados Unidos da América são um parceiro importante. O segundo maior parceiro comercial do Brasil e do Estado de São Paulo. Com a confirmação da eleição de Joe Biden, poderemos fortalecer ainda mais essa relação e ao mesmo tempo retirar esse estigma de contrariedade em relação à China”, afirmou o governador durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Na ocasião, Doria anunciou também que o governo do Estado vai inaugurar escritório de negócios nos Estados Unidos, caso o democrata vença. Seria o quarto do tipo no mundo inaugurados na gestão do tucano.