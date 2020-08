Doria é diagnosticado com covid-19

Nesta quarta-feira, 12, o governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou que está com covid-19. Em um vídeo em seu Twitter, Doria afirmou que acabou de receber o resultado positivo do seu teste. Esse é o sexto exame que o governador faz para detectar o coronavírus. “Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com covid-19”, disse em sua rede social. Doria disse estar bem, sem nenhuma sintoma e irá ficar em isolamento domiciliar em sua casa, de onde continuará despachando, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias.

O vice-governador Rodrigo Garcia deverá participar de atos presenciais e entrevistas coletivas no Palácio dos Bandeirantes no lugar de Doria.