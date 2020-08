Doria é reprovado por 55%, diz Paraná Pesquisas

O governador de São Paulo tem 55% de desaprovação no Estado, contra 41,6% de aprovação. É o que mostra o último levantamento do instituto Paraná Pesquisas.

O índice do tucano não difere muito da avaliação feita pelos paulistas do governo Jair Bolsonaro, que publicamos na última sexta-feira. O presidente é rejeitado por 53,7% no maior Estado do País, enquanto 43,1% dizem aprová-lo. Ele e Doria aparecem em situação de empate técnico, uma vez que a pesquisa tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Quando o instituto esmiúça mais a avaliação, Doria recebe só 23,8% de ótimo ou bom. Desta vez sua avaliação está bem pior que a e Bolsonaro, que teve 30,3% de ótimo ou bom. Já a avaliação regular do tucano supera em muito a do presidente: 34,5%, contra 26,6%. E tem menos menções de ruim ou péssimo, embora haja empate técnico nesse quesito: 39,8% para Doria e 41,3% para Bolsonaro.

Quem vai melhor sob o olhar dos governados é o prefeito da capital, Bruno Covas, que recebe 52,5% de aprovação e 44,2% de rejeição, e tem as menções ótimo e bom (32,5%) superando as de ruim e péssimo (30,2%, além de uma larga faixa do estável regular, que chega a 36%. Os indicadores são boas referências para as chances do tucano na reeleição.