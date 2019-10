Doria e Zema se aproximando

Marcelo de Moraes

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez, neste sábado, um gesto de gentileza na direção do governador de São Paulo, João Doria, que não passou despercebido. Zema concedeu ao tucano o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Segundo a publicação no diário oficial mineiro, a homenagem foi feita “em reconhecimento a sua destacada atuação como empresário e líder na promoção do desenvolvimento econômico em âmbito nacional, com significativa repercussão no Estado”.

Dos três Estados pertencentes ao chamado “Triângulo das Bermudas” da política, apenas Minas não tem seu governador citado como um possível concorrente ao Planalto em 2022, como já acontece com Doria e com o Wilson Witzel (Rio). Se houver uma aproximação política de Doria com Zema no futuro, isso, certamente, vai representar uma aliança poderosa, já que São Paulo e Minas são os dois maiores colégios eleitorais do País.