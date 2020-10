Doria elogia ministros do STF por maioria no caso de traficante

O governador de São Paulo, João Doria, elogiou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pela maioria contra a soltura do traficante André do Rap. Nesta quarta-feira, 14, seis ministros da Corte votaram contra a decisão de Marco Aurélio Mello que liberou o integrante do PCC. Nesta quinta-feira, 15, a Corte voltará a analisar o caso com o voto dos demais ministros, mas independente do placar já há maioria para a interpretação do Código Penal e proibição da soltura do criminoso preso preventivamente no caso.

“Parabenizo os Ministros do STF pela correta decisão de mandar o traficante ‘André do Rap’ de volta para a cadeia, lugar de onde não deveria ter saído. A justiça está ao lado dos brasileiros de bem e contra os praticantes do mal. Lugar de bandido é na cadeia!”, disse o governador nas redes sociais.