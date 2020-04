Doria estende quarentena em SP até 10 de maio

Equipe BR Político

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acaba de anunciar que o Estado vai prorrogar a quarentena até o dia 10 de maio. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 17, no Palácio dos Bandeirantes. A medida é válida para os 645 municípios do Estado.

“A decisão foi amparada pelo Grupo de Contingência da covid-19, pelos especialistas que nos orientam. Aqui nós não brigamos com a ciência, e a orientação da ciência foi para prorrogar a quarentena”, disse o tucano. Segundo ele, São Paulo não toma medidas “irresponsáveis ou fundamentadas em ideologia”, mas age “conforme a ciência determina”.

Anteriormente, a quarentena estava prevista para acabar no próximo dia 22. O governador também destacou a queda, para 49%, na taxa de isolamento no Estado nos últimos dias. O índice ideia de isolamento recomendado pelo governo é de 70% da população. “Pedimos que fiquem em casa por amor às suas vidas. Neste feriado prolongado de 21 de abril, fique em casa, preserve sua saúde a saúde da sua família”, pediu o governador.

De acordo com Doria, apesar de esforços dos governos estadual e municipais para ampliar o número de leitos, já há hospitais muito próximos do limite de sua capacidade. Com o crescimento dos fluxos de pessoas que vão aos hospitais, “a atitude responsável é pela prorrogação da quarentena para evitar o colapso no atendimento de saúde pública e privada”.