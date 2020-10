Doria fala em mandar conta da captura de André do Rap para Marco Aurélio

Ao citar os custos para a captura do traficante André do Rap, solto no último sábado, 10, por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio de Mello e foragido desde então, o governador João Doria (PSDB) disse, nesta sexta-feira, 16, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que tem “vontade de mandar a conta para o ministro”. Segundo o tucano, o governo de São Paulo vai desembolsar cerca de R$ 2 milhões em pessoal e material para tentar recapturar o líder do PCC.

Na última quarta, quando começou o julgamento do caso no STF, Doria classificou como “lamentável” a decisão do magistrado. Ele afirmou que “a imagem do criminoso saindo de um presídio de segurança máxima pela porta da frente é um deboche à opinião pública e à polícia de São Paulo e disse ser “lamentável que um líder do PCC tenha sido libertado por um magistrado experiente.”

Depois da soltura, na última terça, a Polícia Civil de São Paulo incluiu André do Rap na lista dos mais procurados. O traficante também teve o nome incluído na lista de procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal também pediu a inclusão dele na difusão vermelha da Interpol.