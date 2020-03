Doria faz apelo a empresários: ‘Não demitam’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um apelo nesta tarde de segunda, 30, para que empresários de médio e grande portes não demitam seus funcionários diante da crise gerada pela pandemia do coronavírus no Estado. “Quero ainda, no âmbito empresarial, renovar o apelo que fiz hoje de manhã aos empresários de médio e grande porte: por favor, não demitam. Você que é acionista e dirige empresa de médio e grande porte: não demita. Esta é uma crise com prazo determinado. Seus colaboradores estão há anos trabalhando para conquistar mercado, clientes. Protejam seus funcionários”, disse ele durante coletiva.

Segundo o governador, parceria do Estado com o setor privado arrecadou R$ 195 milhões para aplicação em programas de atendimento à população pobre. Aos microempreendedores, Doria recomendou ações digitais na tentativa de evitar a quebradeira. “Usem mecanismos virtuais, criem mecanismos de ações virtuais para que seus negócios consigam sobreviver ate o final desta crise”, repetiu. O impacto econômico da pandemia está no centro do atual embate entre Doria e o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o governador prioriza no momento em suas recomendações públicas o isolamento social, Bolsonaro prega restrições apenas para idosos e portadores de doenças crônicas como forma de evitar um colapso na economia.