Doria faz críticas duras à atitude de Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria aproveitou coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 16, sobre medidas para conter o avanço do coronavírus no Estado de São Paulo, para criticar duramente Jair Bolsonaro. Em resposta à uma pergunta, Doria afirmou que a presença de Bolsonaro nos atos do último domingo foi “inadequada” diante da epidemia de coronavírus.

O tucano ainda aumentou o tom. Disse que foi “um mau exemplo como cidadão, um mau exemplo como chefe de Estado, um mau exemplo como chefe da nação”. “Eu espero que ele tenha humildade, bom senso e orientação para, a partir de agora, liderar corretamente o processo de atendimento à saúde pública em seu país.”