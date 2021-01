Doria ‘lamenta’ ironia de Bolsonaro sobre a CoronaVac: ‘Brinca de ser presidente’

João Doria (PSDB) lamentou a mais recente “ironia” de Jair Bolsonaro sobre a CoronaVac, vacina que foi desenvolvida pelo Instituto Butantã. “Lamentável a declaração do presidente Bolsonaro sobre a vacina do Butantan. Ao invés de comemorar o fato do Brasil ter um imunizante seguro e eficaz para combater a pandemia, ele ironiza a vacina”, disse o tucano.

O presidente da República, que nunca escondeu sua antipatia pelo imunizante defendido pelo seu adversário político, atacou a vacina e sua taxa de eficácia na manhã desta quarta-feira, 13. “Enquanto brasileiros perdem vidas e empregos, Bolsonaro brinca de ser Presidente”, completou Doria. A eficácia da CoronaVac é de aproximadamente 50,4% e previne em 100% que a doença se desenvolva para casos mais graves.