Doria: ‘Libertar bandidos durante cumprimento de pena afronta a sociedade’

Marcelo de Moraes

O governador de São Paulo, João Doria, reforçou sua posição contrária à libertação do traficante André do Rap. O criminoso acabou tendo sua soltura autorizada por uma decisão dada pelo ministro Marco Aurélio Mello. A medida foi revogada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mas o traficante já tinha deixado a prisão. Segundo informações extra-oficiais, ele teria deixado o Brasil.

“Reafirmo meu apoio irrestrito ao Ministro Luiz Fux, por ter cassado liminar que libertou o traficante e líder do PCC, André do Rap. Os brasileiros de bem querem que criminosos cumpram suas penas na cadeia”, disse Doria.

“Libertar bandidos durante o cumprimento de pena afronta a sociedade e deixa a população refém do crime”, acrescentou.