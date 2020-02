Doria louva o carnaval de São Paulo: ‘O maior do Brasil’

Equipe BR Político

Diretamente do sambódromo do Anhembi, onde na madrugada deste domingo ocorreu o segundo dia dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, o governador do Estado, João Doria, louvou o que viu na avenida e nos blocos que tomam as ruas da capital. “Em 2017 eu prometi que em 2020 estaríamos fazendo o maior carnaval do Brasil e olha o que aconteceu: fizemos o maior carnaval”, disse Doria ao lado da primeira-dama, Bia Doria.