Doria: ‘Lugar de bandido é na cadeia’

A decisão de Marco Aurélio Mello de libertar o traficante André do Rap rendeu uma forte troca de críticas entre o ministro do Supremo Tribunal Federal é o governador de São Paulo, João Doria. O tucano criticou a medida tomada por Marco Aurélio e parabenizou o presidente da Corte, Luiz Fux, por tê-la anulado. O problema é que a reversão da decisão aconteceu quando o criminoso já tinha sido liberado e, possivelmente, deixado o Brasil.

Marco Aurélio criticou a reação de Doria e questionou se ele era “jurista” para contestar a medida. O governador aumentou o tom de sua resposta: “Sobre a manifestação de hoje (11/10) do ministro do STF Marco Aurélio Mello: não sou jurista, sou um brasileiro indignado com sua atitude de colocar criminoso em liberdade. Lugar de bandido é na cadeia”, disse.