Doria: ‘Melhor caminho é o do equilíbrio, não o da radicalização’

Com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva radicalizando seus discursos para a direita e esquerda, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defende que o melhor caminho político precisa ser “o do equilíbrio”.

Cotado como provável candidato do PSDB ao Planalto, em 2022, Doria disse ao BRPolítico que a radicalização é uma escolha errada para a política brasileira. “A visão correta é a do Centro, com equilíbrio, com ponderação, com foco na gestão e no diálogo para evitar tensão”, explicou.