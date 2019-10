Doria: ‘Novo PSDB mantém posição crítica’ em relação a Bolsonaro

Equipe BR Político

Negando que queria ser um “contraponto em relação ao governo Bolsonaro”, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira, 30, que “o novo PSDB mantém posição crítica” em relação ao governo federal e seu comandante.

Ao participar do evento Estadão Summit Brasil, em São Paulo, o governador defendeu que as investigações sobre o caso Marielle fiquem a cargo do STF por conta da citação ao nome de Bolsonaro.

Doria também criticou o que chamou de “excessos verbais” por parte do governo, mas não citou diretamente o nome de Bolsonaro. “Precisamos de menos excessos, mais diálogos”, disse.