Doria parabeniza deputados por aprovação de pacote fiscal

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou o Twitter na manhã desta quarta-feira, 14, para parabenizar os deputados estaduais pela aprovação, por 48 votos a 37, do pacote de ajuste fiscal enviado por ele à Assembleia Legislativa do Estado. O texto-base da medida, chamada pelo tucano de reforma administrativa, foi aprovado na Casa no início da madrugada de hoje.

“Parabenizo os deputados estaduais da Assembleia Legislativa, que votaram favoravelmente pela aprovação da Reforma Administrativa de SP. Vocês honraram seus mandatos e garantiram a saúde fiscal do Estado, para assegurar o atendimento aos mais pobres e desvalidos em SP”, escreveu o tucano.

O texto foi aprovado após mais de duas semanas de embates entre governo e oposição e só foi possível depois de um recuo de Doria em pontos polêmicos da proposta, como a extinção de quatro estatais (Fundação para o Remédio Popular, Fundação Oncocentro, Instituto de Medicina Social e de Criminologia e Fundação Instituto de Terras).