Doria pede desculpas após viagem a Miami

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, véspera de Natal, para se desculpar por ter viajado de férias a Miami um dia depois de recolocar o Estado na fase vermelha do plano de reabertura.

A viagem do tucano foi interrompida e seu retorno adiantado após o vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), ter sido diagnosticado ontem com a covid-19.

“Eu já estou de volta a São Paulo. Mas antes de explicar a você as razões da minha viagem e do meu retorno, quero transmitir aqui as minhas desculpas. Desculpas aqueles que imaginaram que eu estava aqui deixando a cidade ou o Estado de São Paulo, depois de medidas restritivas, para desfrutar uma vida confortável com menos restrições em Miami”, disse Doria em vídeo compartilhado nas redes sociais.

“Eu não tenho compromisso com o erro, já disse isso algumas vezes. E sempre que cometer um erro, eu serei o primeiro a reconhecer e pedir desculpas. Eu planejei com Bia, minha esposa, de atender dois convites pra duas conferências na Flórida, que há muitos meses eu havia recebido e pelas circunstâncias não pude atender”, justificou Doria na mensagem.