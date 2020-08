Doria ‘preocupado’ com lotação do litoral paulista

Depois de um final de semana de altas temperaturas em São Paulo, o governador do Estado, João Doria (PSDB), demonstrou preocupação, na coletiva de imprensa desta segunda-feira, 31, com a lotação do litoral paulista nos últimos dois dias. Segundo Doria, os banhistas estavam em aglomerações sem máscaras, de forma inadequada e perigosa.

“As rodovias tiveram seguidos congestionamentos como se nada estivesse acontecendo. Como se estivéssemos em período de alta estação, férias e com razões para celebrar”, disse o governador. “Nós não temos razões para celebrar. Temos razões para nos preocupar”, completou.

Doria lembrou que a quarentena prossegue até que seja disponibilizada uma vacina contra o novo coronavírus. “Os resultados positivos não justificam aglomeração. Estamos em quarentena, quero deixar isso bem claro”, reforçou.

Com a chegada de feriado, o governador disse ter convicção de que os prefeitos do Estado saberão agir com responsabilidade para impedir aglomerações durante os dias de folga de parte da população.